Scippa il cellulare ad una 33enne nei pressi della stazione. Arrestato dopo una colluttazione

VILLA LITERNO – In Villa Literno i carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto un 32enne algerino. L’uomo, nei pressi della stazione ferroviaria di quel comune, avrebbe strappato di mano un telefono cellulare ad una 33enne di Valmontone (Roma), dandosi poi alla fuga. Inseguito e raggiunto dai militari dell’Arma, nel tentativo proseguire la fuga, ha opposto energica resistenza. Con non poche difficoltà i carabinieri sono riusciti ad immobilizzarlo e trarlo in arresto. La refurtiva recuperata è stata riconsegnata alla legittima proprietaria.

Convalidato l’arresto, nei confronti dell’uomo è stato disposto il divieto di ritorno nel comune di Villa Literno.