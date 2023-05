Scompare 29enne incinta al settimo mese, l’appello dei familiari

Della ragazza non si hanno notizie da sabato scorso.

CASERTA E’ scomparsa sabato scorso e di lei non si hanno più notizie. Di Giulia Tramontano, 29enne nata a Sant’Antimo ma residente a Senago, in provincia di Milano, non si sa più nulla dalle 21.30 di sabato 28 maggio. I familiari sono convinti che la ragazza, incinta di sette mesi, non si sia allontanata volontariamente. Proprio i suoi parenti lanciano l’appello e pregano, coloro che dovessero vedere la loro Giulia, di telefonarli o di allertare immediatamente le forze dell’ordine. Giulia, ripetiamo, 29 anni, è alta 1.68 cm e pesa 68 chili. Ha i capelli chiari, lunghi e un tatuaggio sul braccio sinistro. I cellulari a cui è possibile chiamare sono: 3338286995, oppure 3396633957, o ancora 3483802561, 3248299595l. Ovviamente è sempre possibile rivolgersi alle forze dell’ordine.