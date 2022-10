Scontri dopo il derby: 19 tifosi della Casertana a processo

Al termine di Paganese-Casertana dell’11 settembre 2016

CASERTA – Per 19 tifosi della Casertana la Procura di Nocera Inferiore ha disposto la citazione in giudizio in seguito agli scontri avvenuti al termine di Paganese-Casertana dell’11 settembre 2016.

Secondo quanto ricostruito dalla Procura, tutti avrebbero preso parte agli atti di violenza al termine della partita. In particolare, nei pressi del parcheggio del settore ospiti e lungo il tragitto verso l’autostrada, avrebbero lanciato bastoni e cinture assumendo atteggiamenti violenti e provocatori tali da creare un concreto pericolo per le persone.

Dovranno tutti comparire dinanzi al giudice nell’udienza fissata a fine maggio del prossimo anno