SCONTRO REGIONE-ASI. De Luca si riprende la vendita dell’area ex Impreco, ma il Consorzio ha già pubblicato chi vuole accaparrarsi i lotti. I NOMI DI TUTTE LE DITTE

CASERTA – Stamattina vi abbiamo raccontato dell’operazione di recupero, di riapproprio da parte della regione Campania della procedura relativa alla vendita di oltre 20 lotti nella ex Area Impreco all’interno dell’area Asi di Caserta, nell’agglomerato di Aversa Nord, precisamente nel territorio ricadente nel comune di Gricignano d’Aversa ( LEGGI QUI ).

Si tratta di 26 lotti diversi che attualmente sono stati assegnati ad altrettante imprese, ma sui quali ci hanno messo gli occhi quasi 100 ditte, per la precisione 94.

In calce all’articolo potrete vedere l’elenco delle società attualmente assegnatarie dei 26 lotti e quello relativo alle 94 che hanno fatto richiesta delle aree della ex Impreco.

La

storia della vendita di questi 26 lotti nasce quasi con la gestazione della stessa Asi Caserta, ovvero nel momento in cui la regione Campania acquista dei terreni per installarci l’Area di sviluppo industriale nel comune di Gricignano di Aversa.

Inizialmente

occupata forzatamente, questa zona, a seguito di una sentenza del Consiglio di Stato, fu acquistata dalla regione, ritenuta rea di aver occupato abusivamente quei terreni, e ceduta all’Asi di Caserta.

Ma non si trattò di un regalo, anzi, da palazzo Santa Lucia furono chiari: la somma – circa 8 milioni di euro – investita per l’acquisto dell’area dai proprietari dovrà essere restituita alla tesoreria regionale con il ricavato della successiva vendita delle aree.

Come già accennato stamattina, la regione Campania nel dicembre 2020, con la sua legge finanziaria, aveva attribuito l’operazione di vendita all’Asi di Caserta, derogando il compito al consorzio guidato dalla presidente Raffaele Pignetti.

Dopo due anni, però, con l’ultima legge di Bilancio regionale, ovvero la numero 18 del 29 dicembre scorso, cioè circa 24 ore fa, Vincenzo De Luca ha deciso di riprendersi in mano questa operazione, ma, contestualmente, solo pochi giorni prima, l’Asi di Caserta aveva chiuso una parte importante della procedura di vendita di questi 26 lotti, pubblicando i nomi delle imprese che avevano risposto all’avviso pubblico del 18 ottobre scorso.

L’avviso pubblico, tra l’altro, caso vuole sia stato reso noto lo stesso giorno in cui la giunta regionale della Campania aveva emesso una delibera con cui spingeva il Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Caserta a svolgere le procedure di alienazione dei 26 lotti nel rispetto di “quanto previsto dalla disposizione“, ovvero dalla deroga del 2020, “ed – continuando a leggere la delibera – “improntare l’intervento senza pregiudizio per l’integrale recupero delle somme spettanti alla regione Campania.”

CLICCA QUI PER LEGGERE I NOMI DELLE DITTE