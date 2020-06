PARETE – Incidente nella notte a Parete. Due auto si sono scontrate in circostanze ancora da chiarire. Sul posto i carabinieri della locale stazione e i sanitari del 118. Per una ragazza che viaggiava a bordo di un delle due vetture coinvolte è stato necessario il trasferimento, d’urgenza , all’ospedale Moscati d’Aversa. Nulla di grave per le altre persone coinvolte.