Scoperta discarica abusiva di materiale da concia. Denunciati 7 fratelli per disastro ambientale

ORTA DI ATELLA – Otto persone denunciate nel Casertano per disastro ambientale. A Orta di Atella, i carabinieri, su segnalazione dei militari del Raggruppamento Campania dell’Esercito, nell’ambito di servizio prevenzione e controllo fenomeno dell’abbandono e roghi di rifiuti nei comuni della Terra dei fuochi, hanno riscontrato irregolarità in un’area di 6.503 metri quadrati utilizzata dall’amministratore di una società dedita al commercio all’ingrosso di cuoio e pelli gregge lavorate ed ereditata da 7 tra fratelli e sorelle. A tutti contestati i reati di attività di gestione di rifiuti non autorizzata; disastro ambientale; traffico illecito di rifiuti; invasione di terreni; abuso edilizio; violazione di sigilli. Gli otto, in quell’area, in parte anche di proprietà comunale, hanno realizzato e gestito una discarica a cielo aperto di rifiuti pericolosi e non, derivanti dallo scarto di lavorazioni di cuoio e pelli, nonchè dall’abbandono sul suolo di numerosi veicoli da lavoro in disuso. Nel corso del controllo è stata accertata altresì la realizzazione di un manufatto privo di concessione edilizia e la rimozione dei sigilli all’area sottoposta a sequestro penale dalla Guardia di finanza lo scorso anno. L’area è stata sottoposta di nuovo a sequestro penale ed affidata in custodia giudiziaria all’amministratore della società.