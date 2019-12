Scoperto cimitero di auto abbandonate ed incendiate. E sotto la Nola-VILLA LITERNO…..

CASTEL VOLTURNO/VILLA LITERNO – Nella mattinata di domenica primo dicembre durante un vedettaggio ambientale effettuato in agro di Castel Volturno veniva individuato un furgone di origine furtiva abbandonato e completamente dato alle fiamme, inoltre su altri punti si accertava la presenza di diversi cumuli di materiali di vario genere in parte dati alle fiamme, tra cui Pneumatici, amianto, materiali plastici, materassi, guaine bituminose e altri materiali eterogenei.

Al fine di verificare alcune segnalazioni già effettuate in agro di Villa Literno i volontari D.E.A si dirigevano su due aree sottostante la SS 7 Bis Nola Villa Literno su cui persisteva un diffuso fenomeno di degrado ambientale dovuto a una massiccia presenza di rifiuti pericolosi in parte combusti, ascrivibili e riassumibili al seguente elenco: pneumatici; numerosissimi materiali plastici, sacchi neri assimilabili agli RSU, mobilio, parti di autovetture, taniche di olii esausti, verosimile amianto ,cartongesso, guaine bituminose e altri materiali non ben caratterizzati. Spostandosi da questo sito di circa 300 mt sempre sotto i piloni della SS 7 bis si accertava un importante smaltimento illecito di lastre ondulate in verosimile amianto, molte di esse rotte in piccoli pezzi e sparse ovunque sul terreno sottostante l’asse viario in questione. Inoltre su quest’area erano presenti diverse taniche contaminate da prodotti fitosanitari e olii esausti, scarti di lavori edili e elettrici, materiali plastici, mobilio, polistirolo, pneumatici parzialmente combusti e residui di ceneri di combustioni. Tutti i materiali presenti rappresentavano un facile innesco alle combustioni, in quanto in caso di ulteriori incendi le opere d’arte ed esse afferenti potrebbero continuare ad essere seriamente compromesse.