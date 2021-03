AVERSA – Un parrucchiere è stato scoperto dalla polizia mentre riceveva clienti nel suo salone con le saracinesche abbassate, nel tentativo di aggirare le norme di chiusura della zona rossa. E’ successo in viale Europa. L’uomo si è barricato all’interno del locale con le clienti, nel tentativo di evitare il controllo degli agenti che avevano ricevuto una segnalazione. Il salone è stato chiuso e sono scattate le sanzioni sia per gli avventori che per il parrucchiere.