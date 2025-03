Scoperto negozio di AVERSA dove si preparano pane e gastronomia in pessime condizioni igieniche: sequestrati 500 chili di generi alimentari e bevande scadute

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

Sequestrati il laboratorio di panificazione e la cucina dove venivano preparati gli alimenti. Multa da 7mila euro



AVERSA – Mirati controlli sono stati eseguiti nella giornata di ieri dai Carabinieri della Compagnia di Aversa che, unitamente a personale dell’U.O.V. della ASL di Caserta, nell’ambito dei servizi predisposti in materia tutela dell’igiene pubblica, hanno effettuato accessi ispettivi presso alcuni esercizi commerciali della città normanna.

Sotto la lente è finito un negozio di generi alimentari, dove a seguito delle irregolarità riscontrate circa il mancato rispetto delle vigenti disposizioni normative volte alla tutela della salute dei cittadini, i militari hanno disposto l’immediata sospensione dell’attività imprenditoriale.

In particolare gli accertamenti hanno consentito di rilevare anche l’occupazione abusiva del suolo pubblico e l’attività di panificazione abusiva. Sono stati sottoposti a sequestro penale il laboratorio di panificazione e la cucina dove venivano preparati gli alimenti in pessime condizioni igienico-sanitarie.

Sono stati rinvenuti, inoltre, stoccati in precarie condizioni igieniche, circa 500 chili di generi alimentari e bevande scadute, pedane in legno e residui di stoffe e plastiche utilizzate per la panificazione.

I militari hanno elevato al responsabile del negozio di alimentari sanzioni amminstrative per 7.121,00 euro.