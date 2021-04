Scoppia la rissa tra due famiglie, intervengono i carabinieri

SAN FELICE A CANCELLO – Rissa nella serata di ieri a Piedarienzo, frazione di San Felice A Cancello, tra due famiglie del posto. Non è chiara la dinamica di quanto accaduto ma c’è stato bisogno dell’intervento dei carabinieri, allertati da un membro di uno dei due nuclei familiari, per riportare la calma.

Nel trambusto un uomo sembrerebbe essere stato colpito alla testa con un bastone. Sarebbe stato medicato sul posto dai sanitari del 118 in quanto non si è reso necessario il trasporto in ospedale.