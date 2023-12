Scovata un’officina abusiva, il Comune ordina la chiusura

A seguito di diverse violazioni ispezionate dalla polizia municipale

VILLA DI BRIANO – Ordinanza di chiusura per un’officina meccanica in via Andronico Villa di Briano. Il sindaco, Luigi della Corte, ha emesso l’ordinanza a seguito di diverse violazioni ispezionate dalla polizia municipale tra cui la mancata presentazione di scia, la mancanza dei registri di carico scarico dei rifiuti, l’inesistenza di iscrizioni alla Camera di Commercio. Il titolare dell’attività C.D.A., è destinatario dell’ordinanza che impone la chiusura all’officina per 60 giorni dalla notifica del provvedimento