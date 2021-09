Scuola. Contagi COVID tra alunni e prof. Prime classi in quarantena

CASERTA – A meno di una settimana dall’avvio dell’anno scolastico, arrivano le prime classi in quarantena nel casertano. La scorsa settimana un primo caso Covid era stato registrato a Gricignano d’Aversa, anche se non era risultata necessaria la quarantena. Situazione diversa a Trentola Ducenta dove tre contagi sono stati individuati in un plesso scolastico (due fratelli e una docente) con altrettanti classi in Dad. Studenti e docenti in quarantena preventiva anche a Marcianise, San Felice a Cancello e Vairano Patenora.