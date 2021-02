SCUOLA. L’assessore regionale Fortini: “In Campania in Dad nei territori con più contagi”

“Si deciderà comunque domani…”

REGIONALE – “Si può pensare di applicare in alcuni territori, ordinanze mirate sulla scuola”. Lo ha affermato l’assessore all’Istruzione della Regione Campania, Lucia Fortini. “Questo si deciderà domani, però si può immaginare, laddove ci siano numeri di contagi non in linea rispetto al resto del territorio, di attuare ordinanze specifiche. Questa è una linea mai attuata – spiega Fortini – dalla nostra Regione, ma anche alla luce di ciò che ha deciso il Tar Campania, che ha una linea differente rispetto al principio adottato da noi, si possono pensare provvedimenti che resistano al Tar e che siano coerenti con la curva dei contagi”.