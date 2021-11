Scuolabus finisce fuori strada: feriti nell’impatto il conducente ed un bambino

I due sono stati subito trasportati in ospedale per accertamenti, le loro condizioni sembrano non destare preoccupazioni. L’incidente si è verificato all’altezza del cimitero cittadino

RUVIANO Tanta paura oggi nel piccolo comune di Ruviano: uno scuolabus è finito, per cause ancora da accertare, contro il muro perimetrale della strada, nei pressi del cimitero cittadino. Lo schianto è avvenuto nel primo pomeriggio, quando il mezzo era pieno di alunni che rientravano da scuola. Nell’impatto sono rimasti feriti il conducente dell’autobus ed un bambino. I due sono stati subito soccorsi e portati per accertamenti in ospedale; le loro condizioni, fortunatamente, sembrano non destare preoccupazioni. Sul posto i carabinieri ed il 118.