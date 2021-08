Selvaggia rissa tra giovanissimi: ancora un ragazzo accoltellato

SANT’ARPINO – (Lidia e Christian de Angelis) Rissa tra ragazzi, ferito con un coltello 17enne. Ieri pomeriggio intorno alle 19 nei pressi del Parco Cirillo a Sant’Arpino, un ragazzo M.V. di 17 anni è stato vittima di un’aggressione, da parte di coetanei, uno di questi lo ha ferito con un coltello, il giovane è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso per essere medicato. Pare fortunatamente non sia in pericolo di vita. Si tratta dell’ennesimo esempio di violenza vile e fuori controllo, in queste ore dove il caso della morte di Leone fa discutere e addolora diverse comunità, vi sono ancora giovani che picchiano, aggrediscono e accoltellano i propri coetanei come se ciò non avesse conseguenze e non si trattasse di vite umane, un fenomeno dilagante ed estremamente preoccupante.