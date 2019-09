SANTA MARIA A VICO/ SAN FELICE A CANCELLO (red.cro.) – Due simili eventi, a pochi chilometri di distanza, per la stessa causa: l’alcool. A Santa Maria A Vico, un 17enne ha avuto un malore dopo aver bevuto troppo in alcuni bar di via Appia Antica. Mentre a San Felice A Cancello, su via Roma, fuori al bar Orion, un uomo di 42 anni si è sentito male dopo aver alzato troppo il gomito. Entrambi sono stati trasportati, in poche ore uno dall’altro, al pronto soccorso.