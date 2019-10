SESSA AURUNCA. Crisi in Giunta: si è dimessa l’assessore Tommasina Casale in polemica col sindaco Sasso

SESSA AURUNCA – Ufficialmente per una divergenza sorta sul destino di un immobile della frazione Fasani di Sessa Aurunca, in passato scuola elementare, oggi dismesso, in realtà non si sa perché la politica possiede sempre altri retroscena e delle altre “verità” che integrano o addirittura sostituiscono la versione ufficiale, fatto sta che Tommasina Casale, giornalista pubblicista, si è dimessa dalla carica di assessore al turismo e spettacolo al litorale.

Fasani di Sessa Aurunca è il luogo in cui Tommasina Casale ha le sue radici. Per cui, ovviamente tiene particolarmente alle opere che il Comune può compiere, anche allo scopo di conservare un bacino elettorale che ritiene di avere.