SESSA AURUNCA. Negato il ricovero ad un’anziana all’ortopedia del San Rocco. Scattano le denunce

SESSA AURUNCA (t.p.) – La zia di un noto dirigente sanitario viene operata all’ospedale San Rocco di Sessa Aurunca mentre per un’anziana del posto con frattura al femore E.D.S. 80 anni, il reparto di ortopedia era chiuso. La ottantenne trasportata con un’ambulanza del 118 è stata costretta al ricovero alla clinica Pineta Grande per salvarsi la vita. Scattano le denunce in Procura per abuso d’ufficio da parte dei parenti della donna. Presentato l’esposto al commissariato di polizia e in Procura. Sarà la magistratura ora a fare chiarezza sul caso.