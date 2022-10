Sfondano il guard rail e volano giù dal cavalcavia: “Serve sangue per Pio”

Il tragico schianto sabato notte

ORTA DI ATELLA – Un volo drammatico e l’auto va giù dal cavalcavia. E’ quanto accaduto sabato notte, lungo la Nola-Villa Literno, e tre giovanissimi di Orta di Atella, di età compresa tra i 18 e i 19 anni, sono finiti in ospedale.

I due in condizioni più gravi, sono stati trasferiti al Cardarelli; l’amico, invece, al Moscati di Aversa. Per uno di loro c’è bisogno urgente di sangue, hanno fatto saper da Città Visibile: “Siamo tutti in apprensione e seguiamo l’evoluzione delle condizioni dei tre ragazzi di Orta coinvolti in un grave incidente sulla Nola-Villa Literno. Per uno di loro c’è bisogno di sangue in modo urgente. Possono donare tutti, indifferentemente dal gruppo sanguigno, presso l’Ospedale Moscati di Aversa, tutte le mattine e il martedì e il giovedì anche di pomeriggio, specificando che la donazione è per “Pio M. ricoverato all’Ospedale Pineta Grande”. Serve prenotare almeno un giorno prima al numero 0815001634. Questo è quello che, come comunità, oggi possiamo fare”.