SAN PRISCO – Una tragedia si è consumata questo primo pomeriggio a San Prisco in via Parito. Un uomo di 71 anni è caduto, forse a causa di un malore, per strada impattando violentemente con la testa al suolo. I passanti hanno immediatamente allertato i soccorritori del 118 che giunti sul posto non hanno potuto fare altro che riscontrarne il decesso. Grande dolore in città dove la sua famiglia è molto conosciuta