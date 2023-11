Shock in paese: testa di maiale trovata fuori al cancello di un parco

Al momento non è chiaro se si tratti di un pessimo scherzo legato ad Halloween o di un’intimidazione di altra natura

TEVEROLA – Potrebbe trattarsi di uno “scherzetto” di Halloween, ed in questo caso di pessimo gusto, pur sembrando, a primo impatto, un’intimidazione in stile camorristico. Stiamo parlando del ritrovamento avvenuto, ieri sera, in via Campanello, all’esterno del parco ‘Eva’, residenza di numerosi cittadini americani, di una testa di maiale.

Un ritrovamento inquietante che ha destato indignazione tra i residenti della zona. Sull’accaduto he espresso disappunto anche il gruppo politico “Teverola Sostenibile” : “Non sappiamo se si tratti di un gesto legato ad Halloween o meno, ma depositare una testa di maiale davanti alle abitazioni è un atto estremamente ignorante e criminale, che va condannato senza riserve. Questo fatto richiama una scena intimidatoria, calzante al metodo camorristico e delinquenziale, un gesto vergognoso, sia nei confronti del genere umano che del mondo animale. Non è accettabile che ci siano persone che traggono piacere da azioni di questo genere. Ci auguriamo che chi di competenza faccia il proprio lavoro nell’individuazione dei responsabili e nell’adozione degli opportuni provvedimenti“