SAN PRISCO – E’ stato ritrovato, ieri sera, sabato, dagli agenti della polizia municipale di Capua in stato confusionale mentre girovagava per Capua. Stiamo parlando di un ragazzino di San Prisco che, allontanatosi di casa, è stato ritrovato dai vigili municipali in via Fuori Porta Roma. Gli agenti hanno contattato i genitori che, preoccupatissimi, sono giunti sul posto per riprendere il ragazzo.