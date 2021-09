Si è pentito Ferdinando Del Gaudio Bellagiò, ma potrà parlare soprattutto dei colloqui carcerari

Il capostipite del gruppo criminale di Santa Maria Capua Vetere, alleato al clan dei Casalesi, è stato recluso in carcere per ben 25 anni. Quando è uscito quasi tutti i suoi congiunti erano stati arrestati e molta parte dell’attività criminale disarticolata

SANTA MARIA CAPUA VETERE Ferdinando Del Gaudio è diventato collaboratore di giustizia ma, fondamentalmente, potrà raccontare ai magistrati quello che ha appreso stando in carcere, cioè circa 25 anni della sua vita, durante i quali si è svolta molta dell’attività criminale della sua famiglia. Potrà dunque riferire ciò che ha potuto apprendere dai colloqui carcerari avuti con i suoi congiunti, non certo come testimone diretto e attivo delle imprese criminali svolte in questa provincia e altrove.