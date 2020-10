Si finge cliente della casa a luci rosse. Blitz dei carabinieri in via Fuori Porta Roma

CAPUA – A seguito di una segnalazione da parte di alcuni residenti della zona, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Capua, hanno sequestrato un appartamento in via Fuori Porta Roma a Capua dove una 43enne di origini cinesi, si prostituiva chiedendo dai 50 euro in su per una prestazione sessuale.

La scoperta è stata possibile grazie ad un appuntamento fissato da un militare che si è finto cliente e che al momento di essere portato in camera da letto ha fatto scattare l’irruzione dei colleghi.

La donna è stata allontanata dall’appartamento posto poi sotto sequestro preventivo. In corso le indagini per risalire al locatario.