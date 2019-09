Si gira un film nel centro storico di MARCIANISE. Partite le riprese

MARCIANISE – Oggi pomeriggio nel centro storico di Marcianise sono state girate le scene del nuovo film di Mino Capuano, dal titolo “Alleria”. Le riprese sono cominciate in via Santoro. Il film racconta la storia d’amore di una coppia che si incontra a Marcianise: lui resta a vivere in città, lei si sposta a Roma. Dopo due anni si ritrovano.

I protagonisti sono interpretati da Ciro Scalera ed Elisabetta De Vito.

Capuano è reduce dalla premiazione come miglior film nella sezione Lungometraggi al Festival Internazionale del Cinema Patologico, svoltosi a Roma, della pellicola, sempre a sua regia, “Appucundria”.