Si introducono in un’azienda in piena notte per depredarla. E’ il secondo tentativo in 5 giorni

VITULAZIO – (Christian e Lidia de Angelis) Secondo tentativo di furto ai danni della stessa azienda in soli 5 giorni. Ieri intorno alle 3:15 del mattino a Vitulazio presso l’azienda “Epoxy Sistem S.r.l.” due balordi, uno con pantaloncini corti, smanicato e berretto e l’altro con pantaloni da tuta, giubbino e berretto si sono introdotti presso l’azienda casertana per depredarla, a soli 5 giorni dal primo tentativo.

Anche in questa occasione, i sospetti hanno violato il perimetro del piazzale sul retro dell’azienda, ma, appena il custode virtuale BOR, connesso in tempo reale dalla sua postazione remota in partnership con DSS Security, ha rilevato la loro presenza, ha attivato i protocolli di emergenza prevenendo danni e mettendo in sicurezza l’area. Informati i titolari e gli organi competenti dell’accaduto, si cerca di identificare i delinquenti. Nel video si vede il volto di uno dei balordi, in modo che sarà più facile per gli inquirenti identificarlo.