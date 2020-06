ALIFE – Era da poco passata l’una di questa notte quando due giovani di Alife si sono andati a schiantare in via Scafa, con la loro auto, contro un palo di cemento dell’Enel. Il passeggero è stato trasportato all’ospedale di Piedimonte Matese, mentre per il conducente sono bastate le cure, sul posto, degli operatori sanitari del 118. A causa del forte impatto l’intera via è rimasta al buio fino alle prime luci del mattino.