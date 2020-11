“Signora lei è contagiata!”. ASCOLTA lo scherzo telefonico che gira nelle chat. Un simpatico gioco o cattiveria gratuita?

CASERTA – Sta facendo il giro di social, di pagine e chat WhatsApp l’audio di uno scherzo telefonico compiuto ai danni di un’anziana signora che aveva da poco eseguito un tampone, pronta a conoscere l’esito e capire se fosse stata contagiata o meno dal virus del sars-cov2. Nella registrazione si può ascoltare la voce di un uomo che prova a convincere la donna della sua positività, ponendogli una serie di domande e di richieste decisamente bizzarre.

In molti hanno sorriso ascoltando l’audio, fautori del pensiero che anche in questi momenti si possa provare a scherzare e ridere. Ma c’è anche un’ampia parte di chi ha fruito di questo scherzo criticandolo aspramente, poiché la paura del contagio è capace di bloccarti e far male a chi deve vivere un’esperienza simile.

Qui sotto c’è la registrazione. Ora sta a voi lettori scegliere se, alla fine, è un gioco bianco, uno scherzo stupido sì, ma totalmente innocente oppure questa volta si è esagerato. Far credere ad una persona di essere positiva al covid può provocare dolore e preoccupazione inimmaginabile. L’audio è qui sotto, così potrete scegliere da che parte stare.