Silvestro Palmiero vince “Prodigi – La musica è vita”: un talento vero, orgoglio della città di Caserta

Il giovanissimo ballerino casertano, figlio di Massimiliano Palmiero e Amelia Fiore, ha incantato la giuria ed il pubblico di Rai1 che ieri sera ha seguito la quinta edizione del charity show

CASERTA Un talento vero, un prodigio, un orgoglio per Caserta e per i casertani: Silvestro Palmiero ha vinto la quinta edizione di Prodigi – La musica è vita, il charity show in chiave talent che porta sul palco di Rai 1 veri, purissimi talenti del canto, della danza, della musica, fondato su una bravura indiscutibile che non ha bisogno della tv. Anche quest’anno il programma ha avuto nelle esibizioni dei ragazzi il veicolo per mostrare al pubblico a casa le condizioni di vita di tanti bambini in varie parti del mondo con i filmati realizzati in loco grazie ai progetti realizzati da Unicef. I talenti sono quindi il ‘traino’ (o anche la civetta) per conquistare gli occhi e i cuori dei telespettatori sulla chiave dello show e incatenarli poi alle missioni svolte dal Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia. Anche gli artisti sono ospitati in funzione della loro partecipazione diretta ad alcune iniziative, il che rende tutto lo show un organico spot alle attività Unicef per raccogliere fondi.

Del resto Prodigi non è una gara, ma una rassegna di meraviglie. La giuria non ha davvero nulla da giudicare, al massimo commentare con lodi, sotto lo sguardo di sufficienza dei ragazzi stessi, che sanno benissimo chi sono e cosa fanno. E lo sa bene Silvestro a cui noi auguriamo una carriera foriera di successi. Se li merita. Complimenti a lui ed anche ai suoi genitori Massimiliano Palmiero e Amelia Fiore.