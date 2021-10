Silvio muore a 43 anni, la comunità si stringe attorno alla famiglia

PIEDIMONTE MATESE (Lidia e Christian de Angelis) Grande dolore per la scomparsa dello stimato Silvio Di Paola, 43enne del posto. Una ennesima dolorosa notizia sconvolge la comunità, la prematura dipartita del giovane Silvio, onesto lavoratore, amato e solare, sempre gentile e disponibile, che prematuramente ha lasciato questa terra, gettando nello sconforto la madre Rosa, la sorella Patrizia e il fratello Angelo, oltre i tanti amici e colleghi. Stamani in tanti per l’ultimo saluto ai funerali svoltisi presso la Chiesa San Michele e San Marcello in Sepicciano a Piedimonte