Sindaco in isolamento insieme al figlio: “Mia moglie positiva al COVID”

LIBERI – Il sindaco di Liberi Antonio Diana ha annunciato che la moglie è risultata positiva al coronavirus dopo l’esecuzione di un tampone antigenico. Lui ed il figlio sono negativi e restano in isolamento così come stabilito dal protocollo Asl. “Sfortunatamente ci sono altre persone della nostra famiglia, colpite da questo virus subdolo” – ha spiegato – “Sono in isolamento da giorni, aspettando la conferma dell’ ASL tramite un tampone molecolare, per la cronaca sono tutti vaccinati con doppia e qualcuno anche con tripla dose. Questo dimostra quanto sia importante non abbassare la guardia ed essere prudenti anche in questi giorni di festa, in cui sentiamo la necessità di condividere spazi e momenti con chi amiamo. Nonostante la quarantena a cui mi sottoporrò, sarò presente, anche se a distanza, nelle mie funzioni di sindaco“.