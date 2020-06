CASERTA – Ansia nel Casertano per le condizioni di un 19enne, amico di Diego Celpuka, il giovane di 20 anni morto in un incidente stradale avvenuto lungo la Tuscolana 2170, in zona Vermicino a Roma. La Smart sulla quale viaggiavano i due amici è finita contro un muro. Diego, che era alla guida, è deceduto mentre il passeggero, nato nel 2001, originario di Caserta, è stato portato nell’ospedale San Giovanni in codice rosso: è gravissimo.