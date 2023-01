Sorpreso a passeggiare per le strade della città, fermato per evasione dai domiciliari 39enne accusato di spaccio

Giancarlo De Nuccio sarà giudicato nelle prossime ore per direttissima. Era finito nelle maglie della giustizia in seguito ad una maxi operazione antidroga: era ai domicialiari a Pietramelara, a casa della sua fidanzata.

CAIANELLO E’ stato sorpreso mentre, tranquillamente, passeggiava per le strade del paese. Per questo i carabinieri della compagnia di Capua lo hanno bloccato e arrestato in con l’accusa di evasione. Giancarlo De Nuccio, 39enne di Caianello, sarà giudicato nelle prossime ore per direttissima. De Nuccio era già stato indagato in un’operazione antidroga dei carabinieri di Vairano Scalo.