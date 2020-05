Sorpreso in giro per la città nonostante il foglio di via. Scatta anche la sanzione anti-covid

CASERTA – Passeggiava in via Garigliano nonostante avesse un foglio di via obbligatorio valevole per tre anni da Cassino. Per questo motivo un 46enne della provincia di Caserta è stato denunciato “inosservanza del foglio di via obbligatorio”. L’uomo sebbene allontanato con foglio di via obbligatorio dal comune di Cassino per un periodo di anni 3 con ordine emesso dal Questore di Frosinone, veniva sorpreso mentre si aggirava senza giustificato motivo in quella via Garigliano. L’uomo veniva altresì sanzionato ai sensi dell’art.1 co.1 lett. a DPCM 10.05.2020, per essersi recato dalla regione Campania a quella del Lazio senza una comprovata necessità ed urgenza.