MIGNANO MONTELUNGO – E’ emerso un caso sospetto di covid-19 a Mignano Montelungo. E’ stato praticato un tampone su una persona che presentava sintomi compatibili con il coronavirus. I familiari sono stati posti in quarantena. Il vicesindaco Vincenzo Teoli ha fatto sapere che non esiste “allarmismo in quanto la situazione è sotto stretto controllo“.