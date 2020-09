PRESENZANO – Sospiro di sollievo a Presenzano dove i tamponi dei familiari dell’ultimo contagiato hanno dato esito negativo. Il sindaco Andrea Maccarelli ha reso noto che “Ad oggi abbiamo solo 2 positivi al Covid-19 (di cui uno in attesa dell’ultimo tampone di controllo) e 2 persone in isolamento (non appartenenti alla rete di contatti delle persone positive) in attesa di tampone. Non abbassiamo la guardia e usciremo da questo lungo periodo“.