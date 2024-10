Spacciatore in bicicletta e con la droga negli slip: ARRESTATO 22ENNE e sequestrata una piantagione di marijuana

Trovata in un’area collinare

GRICIGNANO D’AVERSA – Nell’ambito delle attività di contrasto alla produzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti, la Polizia di Stato di Caserta, ha arrestato un 22enne e sequestrato una piantagione di marijuana.

In particolare, poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di Aversa, hanno fermato, nella zona del cimitero comunale di Gricignano di Aversa, un giovane in bici, visto poco prima scambiare droga con gli occupanti di una vettura. Dopo aver provato a scappare, è stato controllato e trovato in possesso di circa 600 euro in contanti, provento di spaccio, e di 19 “palline” di cocaina, nascoste negli slip. L’uomo è stato arrestato ed associato presso la Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere. All’esito del giudizio di convalida, è stata confermata la misura cautelare in carcere.

Il Commissariato di pubblica sicurezza di Sessa Aurunca, invece, ha rinvenuto, in area collinare di Sparanise, una piantagione di marijuana, coltivata in vasi artigianali e destinata alla successiva lavorazione e vendita. Sono in corso attività di indagine per risalire agli autori del fatto.