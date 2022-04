Spaccio di cocaina in una pizzeria di CASERTA. “E’ vero, ma per colpa del covid sono pieno di debiti”

CASERTA – Ha ammesso di avere iniziato a spacciare il pizzaiolo 54enne Casertano finito in manette giovedì scorso e attualmente agli arresti domiciliari. È stata confermata dal Gip di Santa Maria Capua Vetere, Alessio Stadio, la misura cautelare in casa, ma l’uomo, ex possessore di un’area di parcheggio sempre a Caserta, ha provato a dare la sua versione della storia.

Il 54enne, divenuto un pizzaiolo per necessità, dopo aver venduto proprio a questa attività di parking, ha dichiarato di avere iniziato a spacciare perché in grave crisi economica.

La pandemia, i debiti e la difficoltà nel recuperare le somme dovute, lo avrebbero portato, a detta sua, a seguire la strada più rabbia, ma chiaramente illecita, dello spaccio di cocaina.