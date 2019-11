Spaccio di hashish alla stazione ferroviaria. I carabinieri arrestano 41enne

SAN FELICE A CANCELLO – I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Caserta, in San Felice a Cancello, nel corso di un servizio di controllo del territorio effettuato nei pressi della locale stazione ferroviaria, hanno proceduto all’arresto, in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, del quarantunenne marocchino L. A., cl. 1978, residente a Cervinara (AV).

L’uomo, identificato mentre si aggirava con fare sospetto nei pressi dello scalo ferroviario sanfeliciano, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 50 gr. circa di hashish, oltre a 200 euro in contanti, quale provento dell’illecita attività di spaccio.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

L.A. è stato trattenuto presso le camere di sicurezza dell’Arma, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.