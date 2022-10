SPACCIO E RICETTAZIONE. Arrestato Francesco Corvino, alias “culacchiotto”

CASERTA – (gv) Arrestato per un ordine di esecuzione del tribunale di Santa Maria Cv, Francesco Corvino alias culacchiotto. Deve scontare 4 anni e 10 mesi per ricettazione e spaccio di droga. I fatti sono risalenti al 2012, la misura è stata eseguita ieri dai carabinieri del comando provinciale di Caserta. Corvino, 45 anni è un personaggio molto noto agli inquirenti per vari reati commessi in questo capoluogo tra cui anche un grave investimento a Teverola con il suo sub dove provocò la morte di due extracomunitari.