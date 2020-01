Spaccio nell’Agro caleno. Quattro condanne nel processo alle nuove leve del clan Ligato

PIGNATARO MAGGIORE – Erano coinvolti nell’inchiesta che vedeva la gestione delle piazze di spaccio nell’agro caleno. Oggi, per quattro leve del nuovo cla Ligato, il processo ordinario si conclude con le condanne a 2 anni e 2 mesi a testa per Alessandro D’mato, 28enne; Agostino Maiello, 29 anni e Gilberto Mauro, 26, tutti di Capua, accusati di lesioni e danneggiamento dopo l’aggressione in una pizzeria per questioni riguardanti lo spaccio. Per Francesco Russo, 36enne di Sparanise, pena più severa, condannato a 7 anni e mezzo.