Spari al vicino, dipendente comunale sospeso

VILLA LITERNO – Il comune di Villa Literno ha sospeso il dipendente Gaetano Tavoletta. L’uomo, 52 anni, risponde di tentato omicidio, per aver imbracciato uno dei fucili che aveva in casa e sparato contro un vicino di casa nel tentativo di ucciderlo. Ora si trova agli arresti domiciliari (CLIKKA E LEGGI). Tavoletta è un ex lavoratore socialmente utile, ora dipendente comunale presso il settore “manutenzione”. L’episodio che gli viene contestato è accaduto a fine ottobre in via San Sossio dove il 52enne ha dei terreni confinanti con la vittima, G.C., il quale venne raggiunto da un proiettile all’altezza della spalla destra, sparato da Tavoletta, dopo una lite per futili motivi. La vittima si recò poi autonomamente nella clinica Pineta Grande di Castel Volturno, dove venne dimesso con una prognosi di 7 giorni. In seguito a perquisizione domiciliare, i carabinieri trovarono una balestra, tre fucili, 187 cartucce calibro 1 2 e 14 e diversi dardi.