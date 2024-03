Spavaldo in auto davanti ai carabinieri, 26enne trovato con droga e oltre mille euro

CASTEL VOLTURNO – È stato intercettato a bordo della sua Peugeot 108 mentre, la notte scorsa, percorreva a velocità sostenuta la ss 7 quater, a Castel Volturno. Il 26nne, con il suo atteggiamento spavaldo ha insospettito i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Mondragone che, dopo averlo affiancato, gli hanno intimato l’alt all’altezza dell’incrocio con via Nuova di quel centro.



Sin dalle prime fasi del controllo il giovane si è subito mostrato intollerante nei confronti dei militari che, dopo averlo identificato, lo hanno sottoposto a perquisizione personale e veicolare.



Sono bastati pochi minuti ai carabinieri, per rinvenire, all’interno dell’abitacolo, un vero e proprio “droga shop” costituito da diverse tipologie di stupefacenti e attrezzature per lo smercio.



Sono intatti stati trovati e sequestrati, 34,85 grammi di cocaina, 128,31 grammi di hashish, 75 grammi di marijuana, un bilancino elettronico di precisione, due smartphone con relative sim card e la somma in contanti pari a € 1.050,00 in banconote dii vario taglio.



In uno dei portaoggetti dell’auto, inoltre, sono state rinvenute numerose bustine in cellophane utilizzate per il confezionamento e la cessione delle dosi.



Il 26enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato e accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere. Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.