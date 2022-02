CASERTA/MARCIANISE – E’ stato trasportato all’ospedale di Marcianise, sembrerebbe non in grave condizioni, l’autista della spazzatrice che oggi pomeriggio si è ribaltata in autostrada all’altezza dell’area di servizio di San Nicola La Strada. L’incidente ha fatto registrare lunghe code e disagi alla circolazione. Sul posto una pattuglia della polizia stradale.