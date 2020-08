Sperona l’auto della Polizia. Arrestato 29enne di S.MARIA C.V. dopo un lungo inseguimento

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Un giovane di 29 anni originario di Santa Maria Capua Vetere, a bordo della sua vettura, non si è fermato all’alt imposto dai poliziotti e ne è nato un inseguimento durante il quale il giovane ha speronato l’auto di servizio. I poliziotti alla fine sono riusciti a bloccarlo. Il ragazzo è stato arrestato per resistenza, lesioni a Pubblico Ufficiale e danneggiamento di beni della Pubblica Amministrazione. L’inseguimento era cominciato in viale Margherita a Caivano, terminando ad Acerra.