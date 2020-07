Spiegamento di carabinieri lungo il litorale. Controlli serrati: denunce e due fratelli nei guai

SESSA AURUNCA/CELLOLE – Controlli a raffica dei carabinieri di Sessa Aurunca lungo il litorale casertano. Cinque le persone denunciate. Si tratta di T.R., 66enne di Cellole per evasione. L’uomo, ai domiciliari, è stato sorpreso dai carabinieri mentre era in giro ed ha tentato di giustificarsi dicendo che voleva far visita alla moglie.

Sempre a Sessa Aurunca, due fratelli libici, già noti alle forze dell’ordine, ospiti di una Rsa, A.A. 36enne e S.M, 26enne sono stati denunciati per essersi rifiutati di declinare le proprie generalità ed uno di loro anche per porto abusivo di arma impropria. I carabinieri sono stati allertati allorquando i due hanno cominciato ad importunare alcuni passanti e ad inveire anche contro alcuni minori.

I controlli sono continuati per tutto il week end con un ingente spiegamento di carabinieri di Sessa Aurunca, della stazione di Sessa Aurunca, Cellole, Baia Domizia, Lauro, Roccamonfina e Presenzano ha assicurato che venissero controllati 35 esercizi commerciali, 120 veicoli, identificate 160 persone, sequestrati 3 veicoli poichè sprovvisti di copertura assicurativa, ritirate 3 patenti di guida, elevate contravvenzioni per un importo di oltre 11 mila euro, controllate oltre 40 soggetti sottoposti a misure di prevenzione o sorveglianza speciale, effettuate circa 40 perquisizioni veicolari, personali e domiciliari.

Infine, alla Prefettura di Caserta, sono stati segnalati soggetti che detenevano piccole quantità di hashish.

Si tratta di una 54enne di Itri, di un 19enne di Cellole e di un 23enne di Sessa Aurunca.