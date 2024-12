SPORTELLO RECLAMI. Imprenditore bloccato a CASERTA: “Dieci mesi senza energia elettrica per la mia lavanderia automatica. Ho già speso tanti soldi per le attrezzature”

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Rimaniamo a disposizione del Comune di Caserta e della E- Distribuzione qualora volessero dire la loro sui problemi sollevati dal nostro lettore. “La mia attività è pronta a partire. Il mio sarebbe un servizio utile per i cittadini-consumatori fermato da ritardi e silenzi istituzionali“

Riceviamo e pubblichiamo dal signor Alessandro Riccio

CASERTA – Questa la mia storia, io imprenditore casertano e titolare, tra le varie attività, di una lavanderia automatica con sede in Via Botticelli 11. Nonostante sia pronto ad aprire le porte ai clienti del mio nuovo locale già dallo scorso mese di febbraio, mi trovo invece bloccato da circa dieci mesi per un problema apparentemente semplice: il mancato aumento di potenza di energia elettrica richiesto (circa 100kW). Le pratiche necessarie per l’avviamento dell’attività sono state completate nei tempi previsti, ma ad oggi né il Comune di Caserta né la Società E-Distribuzione hanno invece completato le procedure necessarie, rispettivamente riguardanti le autorizzazioni amministrative e la fornitura di energia elettrica ai locali da me prescelti. Nonostante numerosi solleciti formali e informali, non ho ricevuto alcuna risposta chiara né una previsione sulle tempistiche di risoluzione.“

“La mancata erogazione di energia elettrica non è per me solo un ostacolo tecnico, ma un vero e proprio danno economico. Infatti ho già sostenuto i costi relativi alla ristrutturazione del locale e all’acquisto di macchinari ed attrezzature per l’attività. A questo si aggiunge il canone di locazione, regolarmente pagato da circa un anno, pur non potendo ancora avviare l’attività e, di conseguenza, generare alcun reddito. Un esborso economico, il mio, che grava su chi, come me, ha investito con entusiasmo e determinazione, ma che ora mi trovo a fronteggiare una situazione di stallo insostenibile.“

“Questo episodio solleva in me interrogativi sull’efficienza del sistema burocratico locale. Ritardi e mancanza di certezze, non sono un caso isolato, ma il riflesso di un sistema che troppo spesso rallenta o impedisce l’iniziativa imprenditoriale. È paradossale che in un momento in cui le Istituzioni si dichiarano a favore dello sviluppo economico locale, con iniziative e fondi per sostenere le piccole imprese, sia proprio la burocrazia ad ostacolare chi cerca di creare valore e lavoro sul territorio.

Questa vicenda non riguarda solo me e la mia attività, ma rappresenta un esempio emblematico delle difficoltà che può trovarsi ad affrontare anche chi decide di fare impresa in Italia. È necessario che il Comune di Caserta e la E-Distribuzione intervengano tempestivamente per risolvere questa situazione, fornendo non solo i servizi richiesti ma soprattutto un segnale di vicinanza e supporto a chi come me sceglie di investire nel territorio.

Le Istituzioni hanno il dovere di rendere più snelli e trasparenti i processi burocratici, affinché storie come questa non diventino la norma. L’imprenditoria è un motore fondamentale per l’economia ed il benessere delle Comunità, ma senza un sistema amministrativo efficiente rischia di spegnersi, proprio come l’insegna della mia attività che, da circa un anno, attende ancora di accendersi.“

Alessandro Riccio