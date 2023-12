Stalking alla ex moglie: la vittima non è credibile, assolto

Il 53enne è stato assolto perché il fatto non sussiste

CASALUCE – finito sotto processo per atti persecutori nei confronti dell’ ex moglie, assolto perchè il fatto non sussiste. E’ quanto disposto dalla Seconda Sezione del tribunale di Napoli Nord presieduta dal giudice Rossella Marro nei confronti di A.M., 53enne di Casaluc.

Secondo quanto ricostruito dalla Procura il 53enne dal 2017 si sarebbe reso responsabile di plurimi episodi di maltrattamenti, vessazioni, umiliazioni e persecuzioni nei confronti dell’ex coniuge anche in presenza dei figli minori.

La difesa ha evidenziato le discordanze delle dichiarazioni della donna in merito ai fatti e all’epoca così come sostenuto anche dai figli della coppia in sede di escussione.

Ritenuta la mancanza di elementi strutturali perchè si configurasse il reato di atti persecutori il 53enne è stato assolto perchè il fatto non sussiste.