Stanato il bandito dei colpi al ristorante e nelle villette

SAN FELICE A CANCELLO – E’ stato arrestato oggi pomeriggio il bandito che ha messo a segno una serie di colpi. Sono stati i poliziotti del commissariato di Nola a fermarlo mentre si trovava a bordo del suo Fiat Scudo rosso. “Red Manolesta”, come viene soprannominato, aveva rubato presso il ristorante Taverna Carfora, poi in un’abitazione di Gaudello, frazione di Acerra e in altre case di via Cancello. Portati via tagliaerba, attrezzi vari, batterie e cavi di una vettura. I suoi video erano finiti anche sui social.