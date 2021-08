STESA DI CASTEL VOLTURNO. Pericolo di fuga, tornano in carcere in 4. I NOMI

CASTEL VOLTURNO/SAN CIPRIANO D’AVERSA (gv) – Arresti bis in queste ore per un tentato omicidio, accusati di una ‘stesa’ avvenuta nell’agosto del 2019 sul litorale domizio. Tutti e quattro gli scarcerati dal tribunale del Riesame ritornano in cella su decisione del gip per richiesta della procura. Si tratta Teresa Venosa, nipote del collaboratore di giustizia Venosa, Assunta Castellano, Luigi D’Antonio, e Lorenzo De Rosa Esposito.

L’indagine è stata coordinata dalla Dda di Napoli. I reati contestati sono il concorso in tentato omicidio, la ricettazione, il porto e detenzione di armi da fuoco, anche alterate, e di oggetti atti ad offendere, gli spari con armi lungo la pubblica via, la tentata estorsione e il furto, tutti con l’aggravante del metodo mafioso.